Kaza, Yatağan-Milas karayolu, Milas girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yatağan istikametinden, Milas'a doğru seyir halinde bulunan Hasan Akkaya idaresindeki 48 LK 565 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, orta refüjdeki yönlendirme tabelasına çarparak durabildi.
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