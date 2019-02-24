Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 24.02.2019 20:31
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 20:41

Son dakika: 'da korkunç ! Araç bu hale geldi

’nın Milas ilçesinde meydana gelen feci trafik sında 1 kişi ağır yaralandı.



Kaza, Yatağan-Milas karayolu, Milas girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yatağan istikametinden, Milas'a doğru seyir halinde bulunan Hasan Akkaya idaresindeki 48 LK 565 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, orta refüjdeki yönlendirme tabelasına çarparak durabildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Muğla'da korkunç kaza! Araç bu hale geldi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar