Gelen bilgilere göre, Ekrem Orhon Mahallesi Hanımeli Sokağı'ndaki bir apartmanın 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından evde inceleme yapan itfaiye yetkilileri, yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.

Yangında dumandan etkilenen ikisi çocuk altı kişi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.