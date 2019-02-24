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  • 24.02.2019 20:17
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 20:21

'de çıkan da 6 kişi dumandan zehirlendi

'de yedi katlı bir apartmanın beşinci katında çıkan da dumandan etkilenen ikisi çocuk altı kişi hastaneye kaldırıldı. Soğutma çalışmalarının ardından evde inceleme yapan itfaiye yetkilileri, yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Rize'de korkutan yangın!

Gelen bilgilere göre, Ekrem Orhon Mahallesi Hanımeli Sokağı'ndaki bir apartmanın 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından evde inceleme yapan itfaiye yetkilileri, yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.

Yangında dumandan etkilenen ikisi çocuk altı kişi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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