Edirne ve Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlar kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Cumartesi günü başlayan kar yağışı nedeniyle Çanakkale ve İstanbul'da okullar bir gün süreyle tatil edildi. İki ilde okulların tatil olmasının ardından birçok öğrenci ve veli Tekirdağ ve Edirne'de yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 25 Şubat'ta Tekirdağ ve Edirne'de okullar tatil olacak mı? İşte detaylar....

TEKİRDAĞ VE EDİRNE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı uyarısında bulunulan iller arasında Tekirdağ'da bunuyor. Tekirdağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 1, Edirne'de ise 1 dereceye kadar düştü. Peki, okullar tatil olacak mı? Henüz okulların tatil olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

METEOROLOJİ VATANDAŞLARI UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çankırı, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Marmara, Batı Karadeniz, Çankırı ile Ankara'nın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.