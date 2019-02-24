Bugünkü
Takvim

Nusret’in 'yeni' havası

Nusret’in 'yeni' havası
Dünya çapında büyük üne sahip , hesabı üzerinden paylaştığı hikaye ile sosyal medyada dikkat çekti. Nusret paylaştığı bir storyde 'nı paylaşarak 'Coming Soon' (Çok yakında) yazarak akıllara Nusret'in bir şubeyi de İstanbul Yeni Havalimanı'na açacağı sorusunu getirdi. Instagram'da 20 milyon takipçisi bulunan Nusret Gökçe, dünyada et pişirme ve tuzlama şekli nedeniyle Salt Bae adıyla anılmaya başlandı. 1983 yılında 'da dünyaya gelen Nusret, maden işçisi bir babanın dört çocuğundan biri… Öğrenimini 6. sınıfta iken yarıda bırakarak kasap çıraklığıyla işe başlayan Nusret büyük bir sıçrayışla bugünlere geldi… 'ta da şube açan Nusret 'le yaptığı ortaklığın da yükselmesini sağladığını inkar etmiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriNusret’in 'yeni' havası
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri