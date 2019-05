Nusret’in 'yeni' havası

çapında büyük üne sahip Nusret Gökçe Instagram hesabı üzerinden paylaştığı hikaye ile sosyal medyada dikkat çekti. Nusret paylaştığı bir storyde İstanbul Yeni Havalimanı 'nı paylaşarak 'Coming Soon' (Çok yakında) yazarak akıllara Nusret'in bir şubeyi de İstanbul Yeni Havalimanı'na açacağı sorusunu getirdi. Instagram'da 20 milyon takipçisi bulunan Nusret Gökçe, dünyada et pişirme ve tuzlama şekli nedeniyle Salt Bae adıyla anılmaya başlandı. 1983 yılında Erzurum 'da dünyaya gelen Nusret, maden işçisi bir babanın dört çocuğundan biri… Öğrenimini 6. sınıfta iken yarıda bırakarak kasap çıraklığıyla işe başlayan Nusret büyük bir sıçrayışla bugünlere geldi… New York 'ta da şube açan Nusret Ferit Şahenk 'le yaptığı ortaklığın da yükselmesini sağladığını inkar etmiyor.