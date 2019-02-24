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  • 25.02.2019 07:23
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 07:23

'den son dakika raporu | 25 Şubat Pazartesi 'da kar yağışı devam edecek mi?

'u etkisi altına alan kar yağışı sabahın ilk saatleriyle birlikte yerini yağmura bıraktı. 'ne () bağlı Kışla Mücadele Araçları da herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için megakentin birçok noktasında alarm durumundaydı. Peki, haftanın ilk gününde İstanbul'da hava nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi? İşte 'den son dakika tahminleri...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu
Geçen Cumartesi gününden itibaren 'da etkili olan kar yağışı, bu sabah itibariyle yerini yağmura bıraktı. Bugün hava sıcaklıklarının yükselmesi beklenirken, 'ne bağlı 'Kışla Mücadele' ekipleri de gece boyunca alarm durumundaydı. Ekipler, özellikle ana arterlerde her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazır durumunda bekletiliyor.

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç) ile İstanbul, , , Aydın, Muğla, Konya Karaman, Trabzon, ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.




HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının; kuzeybatı kesimlerde artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR
Rüzgarın; kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve 'de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul çevrelerinin sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur, Anadolu yakası hafif yağmurlu.





EGE
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç Ege'de yer yer pus hadisesi bekleniyor.



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