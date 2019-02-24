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  • 24.02.2019 16:50
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 16:57

Şişli'de korkunç olay! Erkek cesedi bulundu

Şişli'de bulunan bir sitenin bahçesinde yerde hareketsiz halde yatan bir erkek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın ölmüş olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kaptanpaşa Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, dolaşmaya çıkan bir mahalle sakini, bir sitenin bahçesindeki ağaçlık alanda, yerde yatan bir kişi gördü. Yanına gittiği kişinin öldüğünü farkeden mahalle sakini. hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, cesedin etrafını emniyet şeridiyle kapattı. Sağlık ekipleri de ceset üzerinde yaptıkları incelemede herhangi bir darp ya da yara izine rastlamadı.

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