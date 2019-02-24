Canlı bilgi yarışması Eleq'in ipucu sorusu birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Eleq'te heyecanlı bekleyiş sona erdi. Eleq'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Vardar Ovası, Yugoslavya dağıldıktan sonra kurulan hangi ülkededir?" ifadelerine yer verildi. İşte 24 Şubat Eleq ipucu sorusunun yanıtı...

24 ŞUBAT ELEQ İPUCU SORUSU

Soru: Adına türküsü dahi olan Vardar Ovası, Yugoslavya dağıldıktan sonra kurulan hangi ülkededir?

Cevap: MAKEDONYA

VARDAR OVASI TÜRKÜSÜNÜN HİKAYESİ NE?

Yıl 1371. Osmanlı Devleti'nin büyüme ve genişleme süreci. İstanbul henüz fethedilmemiş; Anadolu'nun fethi tamamlanmamış. Osmanlı bir yandan Anadolu'da bir yandan Rumeli'de fetih harekatını sürdürüyor. Alperen dervişler, Rumeli'de karargah kurmuşlar; fethin altyapısını hazırlıyorlar. Önce gönülleri fethediyorlar. Sonra fiili fetih başlıyor.

I. Murat devrinde, Osmanlı orduları Üsküp'ü kuşatıyor. Saray erbabı içinde bulunan Vezir Çandarlı Ali Bey'in otağı da buradadır. Kuşatma sürerken civar köylerden ve kasabalardan halk Osmanlı'ya sığınmak için ovaya akın eder.

İşte türkümüzün kahramanı genç kız da bu kalabalığın içinde aç sefil sığınacak yer aramaktadır. Genç kızın yolu Vezir Çandarlı Ali Bey'in oğlu Çandarlı Halil Paşa (Daha sonra babasının ölümü ile vezir-i azam olmuştur) ile kesişir. Halil Paşa kızı sahiplenir. Onu otağına alır. El üstünde tutar.

Savaş kazanılmış, bütün Balkanlar 500 senelik Türk hakimiyetine girmiş fakat savaş alanında I. Murat şehit olmuştur. Sonuçta ordu geri döner. Yanlarında Rumelili bir yığın insan vardır. Fakat bir kısmı kendi rızası, bir kısmı zorla yurtlarından koparılan bu insanların sıla özlemi hiç bitmez.

Çandarlı Halil Paşa'nın yanına sığınan kahramanımız da Halil Paşa'yı çok sever, ona bağlanır ama memleket özlemi hiç bitmez. Böylece çok bilinen bu türküyü yakar.

Türkü anonimdir. Yazarı bilinmiyor, ama hikayenin bu şekilde olduğu söylenegelmektedir.