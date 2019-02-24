Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 24.02.2019 16:17
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 16:17

İkinci ne zaman düşecek? 2019 nereye düşer?

Baharın müjdecisi olan nin ikinci kez nereye ve ne zaman düşeceği merak ediliyor. Vatandaşlar birinci cemrenin düşmesinin ardından şimdi de hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı. Peki cemre düşünce neler olur?

İkinci cemre ne zaman düşecek? 2019 ikinci cemre nereye düşer?

Birinci, ikinci ve üçüncü ler birer hafta arayla doğada farklı yerlere düşüyor. Birinci cemre 19-20 Şubat'ta havaya düştü. Peki ikinci ve üçüncü cemreler hangi tarihlerde nereye düşecek? İşte merak edilenler…

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN, NEREYE DÜŞER?

Baharın gelişini müjdeleyen bu güzel doğa olayı ilk cemrenin havaya düşmesiyle başladı. Merak edilen 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek. Son olan üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihinde toprağa düşecek.



CEMRE NEDİR? CEMRE DÜŞTÜĞÜNDE NELER OLUR?

Ateş" ve "kor" anlamı taşıyan cemre her sene Şubat ayında üç kez, üç ayrı yere düşüyor. Cemre, İlkbahar başlangıcını müjdelerken sıcaklık da gitgide yükseliyor. Ayrıca halk arasında yle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleriİkinci cemre ne zaman düşecek? 2019 ikinci cemre nereye düşer?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar