İkinci cemre ne zaman düşecek? 2019 ikinci cemre nereye düşer?

Birinci, ikinci ve üçüncü cemreler birer hafta arayla doğada farklı yerlere düşüyor. Birinci cemre 19-20 Şubat'ta havaya düştü. Peki ikinci ve üçüncü cemreler hangi tarihlerde nereye düşecek? İşte merak edilenler…



İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN, NEREYE DÜŞER?



Baharın gelişini müjdeleyen bu güzel doğa olayı ilk cemrenin havaya düşmesiyle başladı. Merak edilen ikinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek. Son olan üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihinde toprağa düşecek.





CEMRE NEDİR? CEMRE DÜŞTÜĞÜNDE NELER OLUR?



Ateş" ve "kor" anlamı taşıyan cemre her sene Şubat ayında üç kez, üç ayrı yere düşüyor. Cemre, İlkbahar başlangıcını müjdelerken sıcaklık da gitgide yükseliyor. Ayrıca halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlar.