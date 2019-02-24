İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar gece boyunca etkisini sürdürdü. Kar şehrin genelini beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde metrobüse binmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşarken, taksi sürücüleri karla kaplanan araçlarını fırçalarla temizledi. İstanbul'da kar etkisini şu sıralar aralıklarla sürdürüyor.
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