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  • 24.02.2019 13:26
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 13:27

'den İstanbul için son dakika uyarısı! İstanbul'da sürecek mi? 5 günlük hava durumu

İstanbul'da dün başlayan bugün de etkisini arttırarak devam ediyor. Şehir beyaza bürünürken, ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar yağışı nedeniyle birçok uçuş ve vapur seferi iptal edildi. Vatandaşlar kar yağışının daha ne kadar etkili olacağını merak ederken 'den son dakika uyarısı geldi. İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte İstanbul ve Türkiye geneli için son tahminler ve 5 günlük raporu...

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar gece boyunca etkisini sürdürdü. Kar şehrin genelini beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde metrobüse binmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşarken, taksi sürücüleri karla kaplanan araçlarını fırçalarla temizledi. İstanbul'da kar etkisini şu sıralar aralıklarla sürdürüyor.

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