Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da halka hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları...

Hatay bizim gözbebeğimiz. Biz Hatay'ı severiz, Hatay da bizi sever. Biz Hatay'ı anları, Hatay da bizi anlar. Size Kayseri'den onbinlerin selamını getirdim. Hatay denince akla ilk sabır gelir. 24 Haziran'da hatay demokrasi dedi. 24 Haziran seçimlerinde yyüzde 51 ile Cumhur İttifakı'nı birinci yapan milletime şükranlarımı ifade ediyorm. 31 Mart akşamında sizlerden yeni bir zafer bekliyorum. Hatay'da yeni bir sayfa açmamız gerekir. Hatay sırtındaki CHP yökünden kurtulması gerekiyor. Beceriksiz, çapsız belediyecilik yerine gönül belediyeciliğiyle buluşturmamız lazım. 31 Mart'ta bu şehrin anahtarını arttık emin ellere vermemiz lazım.

"CUMHUR İTTİFAKI BÜYÜK BİR ZAFER İLAN ETTİ"

Bugün parlamentoda Meclis Başkanlığı seçimi vardı. Prof. Dr. Mustafa Şentop Meclis Başkanı oldu. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Cumhur İttifakı büyük bir zafer elde ett. Şentop'a başarılar diliyorum. Bahçeli ile de görüştüm bu birlikteliğimizi rabbim bize Cumhur İttifakı olarak da nasip etsin. Sizin sevginize, muhabbetinize, hayır duanıza mazhar olmaktan gurur duyuyorum. Biz kapınızı sadece seçim zamanı çalanlardan değiliz. Hatay'ın yollarını seçimden seçime hatırlayanlardan değiliz. Hatay'da 16. il mitingimi gerçekleştiriyorum. Bu kardeşiniz sizler olmadan olmaz.

"HEZİMETE UĞRAMIŞ ADAYI YİNE PİYASAYA SÜRDÜLER"

Hala Ankara'da liste savaşı veriyorlar. Onlar hala toplantı üsütüne toplantı yapıyor. Aday listelerini dahi vakti zamanında teslim edemiyorlar. Aday gösterdikleri şahısların da arkasında duramıyorlar. Ankara'da 2 kez hezimete uğramış, sandıkta dersini almış adayı yine piyasaya sürdüler. Bu şahıs kimin adayı, hangi ittifakın adayı belli değil. Partisinden utanan iffifakı saklayan bir aday olur mu? Bizim böyle bir çekincemiz yok, rahatız. Partisinin amblemini ortaya koymaktan çekinen bir aday olur mu? Ne bunlar adaylarına sahip çıkıyor ne de adayları bunlara güveniyor.

"BUNLAR KANDİL'DEN YÖNETİLİYOR, KANDİL'DEN"

(HDP'nin PKK seviciliğinin görüntüleri) Bakın görüyor musunuz, Kandil'den yönetiliyor, Kandil'den. Ülkemi bölmeye çalışan bu terör örgütü destekçisi olan bu adamlara CHP'ye, İYİ Parti'ye 31 Mart'ta Osmanlı tokatını atmaya var mıyız? Bunlara 31 Mart'ta sandıkta dersini vereceğiz.

"İSTİKLAL MARŞI'NI BİLE OKUYAMAYAN GENEL BAŞKANA DA BÖYLE İTTİFAK YAKIŞIR"

Benim milletim bunların ruhunu çok iyi bilir. Akşam yalan sabah iftira. Beceriksizlik, kifayetsizlik bunların karakteri olmuş. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Bölücü terör örgütünün siyasi desteğiyle de Zillet İttifakı'nı kurdular.

Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu bile kullanamayan gaf ebesi bir Genel Başkan'a böylesi bir ittifak yakışır. Türk Bayrağını bile kongre salonuna asmıyor. Siz bunlarla mı omuz omuza yürüyeceksiniz?

"2.5 MİLYON TAZMİNAT ÖDÜYOR"

Yalanları, iftiraları yüzünden bana 2.5 milyon tazminat ödüyor. Bende ne yapacağım. Mehmetçik Vakfına bağışlayacağım. Ve bunu kendisi de ödemiyor. Bağış kampanyası açmış. Milletvekilleri ödeyecek.

Amanos Dağlarına tünel açarak Hatay'ın iki yakasını birbirine başlayacağız.