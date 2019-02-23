Nakil kardeşliği

İzmir'de böbrek hastaları Ahmet Müşfik Karaca 8, Ahmet Bayar da 4.5 yılını diyaliz mahkumiyetiyle geçirirken, bekledikleri bağış bir türlü gelmedi. Onlar umutlarını yitirirken, ikinci yaşam şansı kendilerine can aşısı olamayan donörlerinden geldi. Karaca ve Bayar, donörlerinin "eşleşmesi" sayesinde gerçekleşen çapraz nakille yeniden özgür bir hayata başladı. Karaca, "Şu anda çok iyiyim. Herhangi bir sıkıntım yok. Diyalizin zorluklarından kurtuldum"diye konuştu. Bayar ise "Kendimi yeniden dünyaya gelmiş gibi hissediyorum. Annemden Allah razı olsun, bana ikinci canı verdi. Onun varlığı bile yetiyor" ifadelerini kullandı.