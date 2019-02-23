Eleq ipucu sorusu yayınlandı. Türk Telekom'un canlı bilgi yarışması Eleq bugün saat 20.00'de takipçileriyle buluşacak. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Herkese iyi hafta sonları eleqseverler. Bilim meraklıları burada mı? NASA tarafından 2003'te görevlendirilen, inişine 16 dakika kala düşen uzay aracının adı nedir, biliyor musunuz?" denildi. İşte 23 Şubat Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (23 ŞUBAT 2019)

Soru: NASA'nın 2003'te görevlendirdiği, inişine 16 dakika kala düşen uzay aracının adı nedir?

Cevap: COLUMBİA

COLUMBİA HAKKINDA

İlk uzay mekiğinin adı Columbia Uzay Mekiği'dir. Uzaya çıkan ilk mekik olma özelliğine sahip Columbia mekiğinde John W. Young ve Robert L. Ciripen isimlerinde sadece 2 astronot vardı. Yapılan ilk uçuş 12 Nisan 1981 yılında yapılmış ve bu uçuşta astronotlar uzayda yürümüşlerdir.

Columbia uzay mekiğinde bir arıza meydana geldi ve dünyaya dönmesi gerekiyordu ama 1 Şubat 2003 yılında dünyaya dönerken patladı. Columbia uzay mekiği ABD tarafından yapılmıştır. ABD'nin diğer uzay mekikleri ise şunlar;

Challenger Uzay Mekiği; 1983 – 1986 (kazada tahrip oldu)

Discovery Uzay Mekiği; 1984 – 2010

Atlantis Uzay Mekiği; 1985 – 2011

Endeavour Uzay Mekiği; 1991 – 201