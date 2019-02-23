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  • 23.02.2019 16:40
  • Son Güncelleme: 23.02.2019 16:40

ipucu sorusu 23 Şubat: 'nın 2003’te görevlendirdiği, inişine 16 dakika kala düşen nın adı nedir?

ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada ipucu sorusu bilimden geliyor. 2003 yılında tarafından görevlendirilen ipucu sorusunda yer aldı. Peki, NASA'nın 2003’te görevlendirdiği, inişine 16 dakika kala düşen uzay aracının adı nedir? İşte 23 Şubat sorusu...

Eleq ipucu sorusu yayınlandı

ipucu sorusu yayınlandı. Türk Telekom'un canlı bilgi yarışması Eleq bugün saat 20.00'de takipçileriyle buluşacak. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Herkese iyi hafta sonları eleqseverler. Bilim meraklıları burada mı? tarafından 2003'te görevlendirilen, inişine 16 dakika kala düşen nın adı nedir, biliyor musunuz?" denildi. İşte 23 Şubat sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (23 ŞUBAT 2019)

Soru: NASA'nın 2003'te görevlendirdiği, inişine 16 dakika kala düşen uzay aracının adı nedir?

Cevap: COLUMBİA

COLUMBİA HAKKINDA

İlk uzay mekiğinin adı Columbia Uzay Mekiği'dir. Uzaya çıkan ilk mekik olma özelliğine sahip Columbia mekiğinde John W. Young ve Robert L. Ciripen isimlerinde sadece 2 astronot vardı. Yapılan ilk uçuş 12 Nisan 1981 yılında yapılmış ve bu uçuşta astronotlar uzayda yürümüşlerdir.

Columbia uzay mekiğinde bir arıza meydana geldi ve dünyaya dönmesi gerekiyordu ama 1 Şubat 2003 yılında dünyaya dönerken patladı. Columbia uzay mekiği ABD tarafından yapılmıştır. ABD'nin diğer uzay mekikleri ise şunlar;

Challenger Uzay Mekiği; 1983 – 1986 (kazada tahrip oldu)
Discovery Uzay Mekiği; 1984 – 2010
Atlantis Uzay Mekiği; 1985 – 2011
Endeavour Uzay Mekiği; 1991 – 201

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