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  • 23.02.2019 13:22
  • Son Güncelleme: 23.02.2019 13:24

: Haramidere'de sı! Yaralılar var

... Haramidere'de sı meydana geldi. Bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenildi.

Metrobüs kaza yaptı! Yaralılar var

Haramidere'de sı meydana geldi. Bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenildi.

Ayrıntılar gelecek...

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