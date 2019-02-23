Hadi ipuucu sorusu yayınlandı. Bugün 19.30'da yapılacak yarışma için yapılan açıklamada," Ailece hadi bugün 19.30'da! İpucumuz antik dünyanın 7 harikasından geliyor... Bunlar tamamı insan tarafından inşa edilmiş, olağanüstü güzellikte antik yapılardır.🗿 Ne yazık ki bir tanesi hariç tüm bu yapılar yangın ve deprem gibi nedenlerle yok olmuşlar... Peki günümüze kadar ayakta kalmayı başaran yapı hangisidir biliyor muyuz hadici?" denildi. İşte 23 Şubat 19.30 Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (23 ŞUBAT 2019)

Soru: Günümüze kadar ayakta kalmayı başaran yapı hangisidir?

Cevap: KEOPS PİRAMİDİ

KEOPS PİRAMİDİ HAKKINDA

Keops Piramidi, Khufu Piramidi ya da Büyük Piramit; günümüzde Mısır'ın başkenti Kahire'nin bir parçası olan Gize'yi (El Giza) çevreleyen antik "Gize mezar kenti"nde bulunan üç anıtsal piramitten en eski ve en büyük olanıdır.

MÖ 2551-2560 yılları civarında yapıldığı sanılan bu anıtsal kompleks, Dünyanın yedi harikasından biri olup, bu yedi harika içinde günümüze kadar ulaşan tek eserdir, varlığını günümüze dek hemen hemen tam olarak sürdürebilmiş olanıdır.