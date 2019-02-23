hastalıklarıntemelinde, yanlışbeslenme alışkanlıklarıbulunuyor. Kitapları tümdünyada satış rekorlarıkıran Nörolog veBeslenme UzmanıDr. David PerlmutterAlzheimer'danepilepsiye tümhastalıklarıniyileşeceğinisöylüyor. Tahıla ve şekere savaşaçan Dr.karbonhidrat tüketimininaz olduğu zengin yağ içerenbesinlerin tüketimini öneriyor.Yalnızca zeytinyağının bileParkinson'u iyileştirebilecekgüçte olduğunu söylüyor.Şu bilgileri veriyor: Kalorikısıtlaması, çeşitli metabolikyolları aktif hale getirir.Bu sayede hem beyninkorunmasını sağlar hem de yeninöron ağlarının kurulmasınıkolaylaştırır. Aynı durum,keton adı verilen özel yağlarıntüketilmesiyle de aktif halegelir.