Nörolojik hastalıkların temelinde, yanlış beslenme alışkanlıkları bulunuyor. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter Alzheimer'dan epilepsiye tüm hastalıkların 'ekmeği keserek' iyileşeceğini söylüyor. Tahıla ve şekere savaş açan Dr. David Perlmutter, karbonhidrat tüketiminin az olduğu zengin yağ içeren besinlerin tüketimini öneriyor. Yalnızca zeytinyağının bile Parkinson'u iyileştirebilecek güçte olduğunu söylüyor. Şu bilgileri veriyor: Kalori kısıtlaması, çeşitli metabolik yolları aktif hale getirir. Bu sayede hem beynin korunmasını sağlar hem de yeni nöron ağlarının kurulmasını kolaylaştırır. Aynı durum, keton adı verilen özel yağların tüketilmesiyle de aktif hale gelir.
- Yaşam
- 23.02.2019
- Gazete
Alzheimer ve Parkinson doğru beslenerek önlenebilir! Parkinson’a zeytinyağı mucizesi
Alzheimer ve Parkinson, doğru beslenerek önlenebiliyor. Dr. David Perlmutter, zeytinyağının gücüne değiniyor. “Bu mucize yağ, Parkinson riskini yüzde 50 azaltır” diyor.
Nörolojik hastalıkların temelinde, yanlış beslenme alışkanlıkları bulunuyor. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter Alzheimer'dan epilepsiye tüm hastalıkların 'ekmeği keserek' iyileşeceğini söylüyor. Tahıla ve şekere savaş açan Dr. David Perlmutter, karbonhidrat tüketiminin az olduğu zengin yağ içeren besinlerin tüketimini öneriyor. Yalnızca zeytinyağının bile Parkinson'u iyileştirebilecek güçte olduğunu söylüyor. Şu bilgileri veriyor: Kalori kısıtlaması, çeşitli metabolik yolları aktif hale getirir. Bu sayede hem beynin korunmasını sağlar hem de yeni nöron ağlarının kurulmasını kolaylaştırır. Aynı durum, keton adı verilen özel yağların tüketilmesiyle de aktif hale gelir.
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Anadolu,da bir laf vardır ...Ekmek ahmağı.
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