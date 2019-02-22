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e 90 bin TL!

Tecavüze 90 bin TL!
İzmir'de 9 yıl önce, üniversiteli E.E.'ye ettikleri iddiasıyla 20'şer yıl 3'er ay 22'şer gün hapis sına çarptıran Ali Yavaş ve Gökhan Muşmula'nın genç kıza 90 bin TL tazminat ödemesine karar verildi. E.E. ise avukatı Can Canberk aracılığıyla kararı, temyiz etti. Avukat Canbek, "Açtığımız tazminat davasında amacımız maddi menfaat temin etmek, zenginleşmek değil. E.'nin yaşadıklarını parayla telafi edemeyiz, kaybettiklerini geri getiremeyiz. Yaşadıklarının hesabını sorabileceğini göstermek istedik" dedi.

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