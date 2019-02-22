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  • 22.02.2019 22:51
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 22:52

dolandırıcısı tutuklandı

’da, dan kendini büyücü olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen  M.Ç., tutuklandı.

İnanılmaz olay! Sosyal medya üzerinden büyü yapıyor

Akılalmaz olay 'da yaşandı! Iğdır'da da kendini büyücü olarak tanıtarak bazı kişileri 30 bin TL dolandırdığı belirlenen M.Ç.'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ç.'nin iddiaya göre büyü yaparak vatandaşlardan kendi adına bankalarda açtığı hesaplara 30 bin TL para aktardığını belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan M.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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