Akılalmaz olay Iğdır'da yaşandı! Iğdır'da sosyal medyada kendini büyücü olarak tanıtarak bazı kişileri 30 bin TL dolandırdığı belirlenen M.Ç.'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ç.'nin iddiaya göre büyü yaparak vatandaşlardan kendi adına bankalarda açtığı hesaplara 30 bin TL para aktardığını belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan M.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Sosyal medya dolandırıcısı tutuklandı
Iğdır’da, sosyal medyadan kendini büyücü olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen M.Ç., tutuklandı.
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