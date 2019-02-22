Cemre düşmesi ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Cemre 7'şer gün arayla önce havaya, daha sonra suya ve toprağa düşmektedir. Birinci cemrenin düşmesinin ardından vatandaşlar ikinci cemre ne zaman düşecek sorusunun yanıtı büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, Arapça'da kor manasına gelen ve ısınmayı ifade eden ikinci cemre nereye düşecek? İşte ikinci ve üçüncü cemre tarihleri...

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Baharın müjdecisi olan cemre, 7'şer gün arayla önce havaya, daha sonra suya ve toprağa düşüyor. Birinci cemrenin düşmesinin ardından birçok kişi ikinci cemre ne zaman düşecek sorusuna yanıt arıyor. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek. Üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Sıcak aylarda Arap halkı serinlemek adına yüksek yerlerde yaşamış, havalar soğuduğunda ise alçak yerlere gelerek buralarda yaşam sürmüşlerdir. Yaşam şartlarının elverişli olmasından dolayı özellikle yerleşim yeri olarak düzlükler seçilmiştir. Bu düzlüklerin orta kısmına çadırlar kurulmuştur. O dönemde hayvancılığı geçim kaynağı olarak benimseyen Arap halkı, hayvanlar çadırlardan uzak kalmasın diye tüm hayvanları çadıra yakın bir kısımda daire şeklinde toplamıştır.

Kış mevsimi geldiği zaman çadırlara yakın bir yerde toplamda 3 ateş yakılırdı. Bu ateşlerden birisi insanlar için yakılırken diğer ikisi de hayvanlar için yakılırdı. Bir süre sonra havalar ısınınca ateşler teker teker söndürülmüştür. Meydana gelen bu hava ısınması olayına da cemre düşmesi denilmiştir.