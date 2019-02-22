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  • 22.02.2019 22:31
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 23:09

'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

'da kazı çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan işçi yaşamını yitirdi. Güvenlik şeridiyle çevrilen alanda Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri inceleme yaptı.

Eyüp Sultan'da göçük!

Eyüp'te kazı çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi 1. Volkan Sokağı'nda kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Burada çalışan F.D. (30) göçüğün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu göçüğün altından çıkarılan F.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi. F.D'nin olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Güvenlik şeridiyle çevrilen alanda Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri inceleme yaptı.

Cesedin otopsi için Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi.

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