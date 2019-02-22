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Uzmanlar düzenli olarak , ve pırasa tüketmenin bağırsak inden koruduğunu söylüyor. Hastalık yaşlıları olduğu kadar, gençleri de tehdit ediyor!

Soğan sarımsak kanseri savursak
Bağırsaklarımız vücudun ikinci beyni sayılıyor. Bağırsakların sağlıklı olması, tüm bedeni etkiliyor. Bağırsak inde erken tanı ise hayat kurtarıyor. Uzmanlar, 50'li yaşlardan sonra her 2 yılda bir kolonoskopi yapılmasını öneriyor. Bu hastalıktan korunmanın yolu, sağlıklı beslenmekten ve düzenli kontrolleri yaptırmaktan geçiyor. 'de bulunan China Medical Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar ise düzenli olarak soğansarımsak-pırasa tüketmenin bağırsak kanserinden koruduğunu ortaya koyuyor.

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