Soğan sarımsak kanseri savursak

Bağırsaklarımız vücudun ikinci beyni sayılıyor. Bağırsakların sağlıklı olması, tüm bedeni etkiliyor. Bağırsak kanserinde erken tanı ise hayat kurtarıyor. Uzmanlar, 50'li yaşlardan sonra her 2 yılda bir kolonoskopi yapılmasını öneriyor. Bu hastalıktan korunmanın yolu, sağlıklı beslenmekten ve düzenli kontrolleri yaptırmaktan geçiyor. Çin'de bulunan China Medical Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar ise düzenli olarak soğansarımsak-pırasa tüketmenin bağırsak kanserinden koruduğunu ortaya koyuyor.
RİSKİ AZALTAN BESİNLER
Fındık, ceviz, kara üzüm, kiraz, semizotu, ahududu, böğürtlen, erik, elma, şeftali, bezelye, patates, soya fasulyesi, kakao, turp, yeşil çay, yeşil soğan...
RİSKİ AZALTAN BESİNLER
Fındık, ceviz, kara üzüm, kiraz, semizotu, ahududu, böğürtlen, erik, elma, şeftali, bezelye, patates, soya fasulyesi, kakao, turp, yeşil çay, yeşil soğan...
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