Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı kar uyarısının ardından vatandaşlar hangi bölgelerde kar yağacağını merak etmeye başladı.İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul'a kar yağacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da Avrupa Yakası'nın batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakası'nın iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Gece yarısından itibaren başlayacak olan yağmurun, cumartesi günü akşam saatlerine doğru kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23-24 Şubat İstanbul hava durumu tahminleri...