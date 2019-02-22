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  • 23.02.2019 07:43
  • Son Güncelleme: 23.02.2019 07:43

Meteoroloji'den uyarısı: Donacağız! 'da bugün kar yağacak mı? İşte 23 Şubat hava durumu

ile ilgili son dakika tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Samsun, Amasya, Çorum, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşlar 'a kar yağacak mı sorusuna yanıt bekliyor. Peki bugün İstanbul'da kar yağacak mı? İşte 23 Şubat 2019 Cumartesi hava durumu tahminleri...

Meteoroloji uyardı: Donacağız!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı kar uyarısının ardından vatandaşlar hangi bölgelerde kar yağacağını merak etmeye başladı.İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul'a kar yağacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da Avrupa Yakası'nın batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakası'nın iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Gece yarısından itibaren başlayacak olan yağmurun, cumartesi günü akşam saatlerine doğru kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23-24 Şubat İstanbul hava durumu tahminleri...

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