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  • 23.02.2019 07:14
  • Son Güncelleme: 23.02.2019 07:26

'nin için kar uyarısı sonrası alarma geçti

Kar ve soğuk uyarısında bulunan Genel Müdürlüğü yeni uyarısında 'un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer 3-8 cm kar örtüsü beklendiğini belirtti. Meteoroloji'nin açıklamasının ardından önlemler alındı. 'nin kar küreme araçları ana arterlerde konuşlandırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Trakya ve İstanbul'da kar yağışı görüleceğini duyurdu. Olası kar yağışı nedeniyle megakentte trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İBB, önlemlerini arttırdı.

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