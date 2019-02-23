Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Donacağız! İstanbul'da bugün kar yağacak mı? İşte 23 Şubat hava durumu 23.02.2019 09:07

Hava durumu ile ilgili son dakika tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Samsun, Amasya, Çorum, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşlar İstanbul'a kar yağacak mı sorusuna yanıt bekliyor. Peki bugün İstanbul'da kar yağacak mı? İşte 23 Şubat 2019 Cumartesi hava durumu tahminleri...