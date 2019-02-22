Eşini öldüren koca, olayın kazara gerçekleştiğini iddia etti. Olay 31 Ekim 2018'de Konya'da meydana geldi. Mesut Babayiğit (36) ile barda çalışan eşi Hanife Babayiğit (24) arasında tartışma çıktı. Öfkeli adam, av tüfeğiyle kadını öldürdü. Babayiğit'in (36) 'eşi kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Aralarındaki tartışma sonucu intihara kalkıştığını ve bu sırada eşini yanlışlıkla vurduğunu ileri süren Babayiğit, savunmasında, "Kendimi öldüreyim de sen de kurtul, dedim. 'Bana yapma' diyerek tüfeğe uzandığı sırada silah ateş aldı. Eşimi hastaneye götürürken, 'Kazayla oldu deriz, korkma bir şey olmaz' dedi. Olay zamanı 1 yaşında olan kızımızı alıp gelmemi söyledi" diye konuştu. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
- Yaşam
- 22.02.2019
- Gazete
‘Kızımızı alıp gel’
Konya’da koca, eşini tüfekle vurarak öldürdü. Hakim karşısına çıkan sanık, “Kazara vurdum. Hastaneye götürürken kızımızı alıp gelmemi söyledi” dedi.
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