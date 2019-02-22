Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 22.02.2019 21:08
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 21:09

Kahreden olay! Gözyaşlarına boğuldular

’in Tire ilçesinde, Oktay D. (24), çalıştığı inşaatta kendisini iple havalandırma boşluğuna asarak yaşamına son verdi.

Kahreden olay! Gözyaşlarına boğuldular

Evli ve 2 çocuk babası Oktay D., bugün saat 15.00 sıralarında, mesai arkadaşları tarafından çalıştığı inşaatın havalandırma boşluğunda, iple asılı halde bulundu. Oktay D.'yi asılı olduğu yerden indiren arkadaşları, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. İnşaata gelen sağlık ekipleri, genç işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. ettiği tespit edilen Oktay D.'nin cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, Oktay D.'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriKahreden olay! Gözyaşlarına boğuldular
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar