Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı kar uyarısının ardından vatandaşlar hangi bölgelerde kar yağacağını merak etmeye başladı. Şimdi İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul'a kar yağacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da Avrupa Yakası'nın batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakası'nın iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Gece yarısından itibaren başlayacak olan yağmurun, cumartesi günü akşam saatlerine doğru kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23-24 Şubat İstanbul hava durumu tahminleri...

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin kar uyarılarının ardından vatandaşlar İstanbul'a kar yağacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da yağışların yarın sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında, akşam saatlerine doğru ise il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa Yakası'nın batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakası'nın iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK? İŞTE 23-24 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNLERİ...

Hava sıcaklığının hafta sonu Marmara'nın kuzeybatı kesimlerinde 5-10 derece azalacağı tahmin edilirken, Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının, pazar günü etkisinin azalacağı ve öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar, pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?

Marmara'da yarın rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara'da görülecek fırtınanın, pazar günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu bölgede fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de yarın rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın Kuzey Ege'de, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.