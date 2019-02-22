Af çıkacak mı sorusu son zamanlarda insanlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili son açıklama Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'dan geldi. Peki, af yasasında son durum ne? Af yasasında son duruma dair merak edilen tüm gelişmeleri haberimizde sizin için derledik.

AF YASASINDA SON DURUM NE?

Af yasasında son durum ne sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Af konusuna dair en net açıklama ise Binali Yıldırım'dan geldi.

Seçim çalışmaları dolayısıyla Silivri'ye giden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı, ilçede coşkulu bir kalabalık karşıladı. Bir vatandaş, "Af istiyoruz başkanım" şeklinde Binali Yıldırım'a seslenince, Yıldırım, vatandaşın yanına giderek, "MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur" ifadelerini kullandı.

AF YASASI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Binali Yıldırım'ın açıklaması sonra af yeniden tartışılmaya başlandı. Birçok kişi af yasası kimleri kapsayacak sorusunu sormaya başladı. Af teklifi şuan Meclis Adalet Komisyonu'na verildi. Yakın zamanda af konusu görüşülmeye başlanıp yasalaştırılması bekleniyor.