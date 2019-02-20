Arapça'da 'kor' yani ateş anlamına gelen cemrenin ilki 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü. Türk kültüründe yaklaşık bin yıldan daha eski bir geleneği temsil eden, binlerce yıllık Türk kültürünün İslami dönem ile birlikte Arapçadan aldığı bir söz olan cemre, üç aşamada gerçekleşir. Daha sonra hıdırellez ve nevruz olarak bilinen bahar bayramı kutlanacak. Peki, ikinci cemre ne zaman düşecek? Cemre nedir? İşte 2019 cemre tarihleri...

CEMRE NEDİR?

Baharın başlangıcı olarak bilinen cemre, 7 gün arayla üç aşamada gerçekleşir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya ve üçüncüsü toğrağa düşer.

Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır.

Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.

2019 CEMRE TARİHLERİ

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.