Canlı bilgi yarışması Eleq'te ipucu sorusu belli oldu. Büyük bir merakla ipucu sorusu bekleyen Eleq yarışmacıları için ipucu sorusu yarışmanın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Marcus Piggott ile Madonna ve Björk gibi ünlü isimleri fotoğraflayan Türk sanatçının adı nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla beklenen 22 Şubat Eleq ipucu sorusunun yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (22 ŞUBAT)

Soru: Marcus Piggott ile Madonna ve Björk gibi ünlü isimleri fotoğraflayan Türk sanatçının adı nedir?

Cevap: MERT ALAŞ

MERT ALAŞ KİMDİR?

Ünlülerin fotoğrafçısı Mert Alaş, 1971 yılında dünyaya geldi. Londra'da ikamet eden Alaş, Marcus Pigott ile beraber yürüttükleri ajansla dünyanın en iyi fotoğrafçıları arasına girmiştir. Kariyerinde 1993 yılında Londra'ya taşınarak önemli bir adım atan Mert Alaş, 1994 yılında Marcus Pigott ile tanışmış ve o yıllarda birlikte çalışmaya başlamıştır. İlk çekimlerini Dazed&Confused'a yapan Marcus ve Mert, Madonna'dan Lady Gaga'ya, Kate Moss'tan Daria Werbowy'a birçok ünlü ile çalışmaktadır.

Açtıkları ajansta birçok ünlü ile birlikte çalışan Mert Alaş ve arkadaşı popüler davetlerin ve ünlü isimlerin gözdesi haline geldi. Günümüzün en önemli moda fotoğrafçıları arasında gösterilmektedirler.