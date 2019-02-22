Canlı bilgi yarışması Hadi'nin merakla beklenen ipucu sorusu yayınlandı. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ipucu sorusuna ilişkin "Ruj kelimesi dilimize hangi dilden geçmiştir?" ifadelerine yer verildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. 22 Şubat Hadi ipucu sorusuna ilişkin merak edilen detayları sizin için derledik.

22 ŞUBAT HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Ruj kelimesi dilimize hangi dilden geçmiştir ve o dilde ne anlama gelmektedir biliyor muyuz?

Cevap: FRANSIZCA

RUJ NEDİR? NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Ruj, dudağa renk vermesi için kullanılan ve içinde pigmentler, yağlar, balmumu ve yumuşatıcı maddeler içeren bir kozmetik ürünüdür. Çeşitli renklerde, ışıltılı, simli olabilir. Makyaj ürünlerinin en çok tercih edilen ürünüdür. Ruj kelimesi Fransızca'da "kırmızı" anlamına gelen "rouge" kelimesinden gelmektedir. Rujun içinde ozokerit, lanolin ve ceserin mumları, balmumu, kastor yağı, beyaz mineral yağı, lanolin yağı, hidrolenmiş bitkisel yağlar, oleil alkol ve bromo asitler bulunmaktadır.