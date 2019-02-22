Hazır yufkadan börek nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli sodalı börek tarifi

Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan yufka böreği tercihe göre kıymalı, patatesli, ıspanaklı ve peynirli olarak yapılabiliyor. Böreğinizin kabararak puf puf olması için soda aslında bir püf nokta olarak kullanılıyor. İşte ağzınıza layık hazırlanması en kolay sodalı börek tarifi…



HAZIR YUFKADAN SODALI BÖREK TARİFİ



Malzemeler:

-5 tane el yapımı yufka

-2 adet yumurta

-1 su bardağı kadar süt

-1 su bardağı kadar sıvıyağ

-1 tane sade soda

-250 gram peynir, maydanoz (isteğe göre farklı malzeme eklenebilir)





Yapılışı:



İlk olarak böreği yapacağınız tepsiyi her yerine ulaşacak şekilde yağlayın. Sonrasında ilk yufkayı tepsiye serin. Bunu yaparken yufkanın kenarlarının tepsinin dışına taşmasına dikkat edin. (Daha sonrasında bu sarkan kısımlar böreğin üzerine doğru kapatılacaktır) Ayrı bir kapta yumurta, süt ve sıvıyağı karıştırın. Tepsiye serdiğiniz her yufkanın üzerine bu karışımından 3-4 yemek kaşığı dökerek yayınız. Diğer katları da sererken hep aynı işlemi uygulayınız, kat sayısını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Karışım en üst katta da olacak şekilde böreğinizi tamamlayın. Dilimledikten sonra maden suyu ekleyin. Böreği yaklaşık 1 saat dinlendirdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürerek fırına verin. Önceden ısıtmış olduğunuz 180 derece sıcaklıkta, böreğin kızarıklık durumunu takip ederek yaklaşık kırk dakika boyunca pişirin. İster sıcak isterseniz soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz.