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  • Son Güncelleme: 15.08.2019 18:25

sonuçları açıklandı! İşte 21 Şubat'ta kazanan Süper Loto numaraları...

Her hafta perşembe günleri çekilen 'da meraklı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi 20 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte o şanslı numaralar...

21 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta perşembe günleri çekilen Süper Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte o bu haftanın kazanan numaraları...

21 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI

21 Şubat Süper Loto sonucu: 2 - 6 - 15 - 19 - 22 - 50

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

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