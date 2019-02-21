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  • 21.02.2019 21:19
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 21:20

'da define avcılarına suçüstü!

'da, define aramak için kepçeyle izinsiz kazı yaptığı tespit edilen V.K. jandarma tarafından suçüstü yakalandı. V.K., 'nın talimatı üzerine ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yok artık! 10 metre derinliğinde 5 ayrı nokta...

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selçuklu ilçesi Ulumuhsine Mahallesi Ulukoyak-Hüyük mevkiinde define aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, 5 ayrı noktada 10 metre derinliğinde kepçeyle çukur kazıp, arama yapan V.K.'yı suçüstü yakaladı. V.K. gözaltına alınırken, jandarma tarafından el konulan kepçe otoparka çekildi.

V.K., 'nın talimatı üzerine ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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