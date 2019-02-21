Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selçuklu ilçesi Ulumuhsine Mahallesi Ulukoyak-Hüyük mevkiinde define aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı.
İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, 5 ayrı noktada 10 metre derinliğinde kepçeyle çukur kazıp, arama yapan V.K.'yı suçüstü yakaladı. V.K. gözaltına alınırken, jandarma tarafından el konulan kepçe otoparka çekildi.
V.K., Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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