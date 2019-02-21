21 Şubat 20.30 Hadi ipucu sorusu: Barbaros Hayreddin Paşa'nın türbesi bulunan İstanbul ilçesi hangisidir?

Canlı bilgi yarışması Hadi'de meraklı bekleyiş sona erdi. Hadi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Güneybatısında Beyoğlu, Kuzey'inde Sarıyer ilçesiyle komşu olan aynı zamanda Barbaros Hayreddin Paşa'nın türbesi bulunan İstanbul ilçesi hangisidir?" ifadelerine yer verildi. 21 Şubat 20.30 Hadi ipucu sorusu böylece açıklanmış oldu. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

21 ŞUBAT 20.30 HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Güneybatısında Beyoğlu, Kuzey'inde Sarıyer ilçesiyle komşu olan aynı zamanda Barbaros Hayreddin Paşa'nın türbesi bulunan İstanbul ilçesi hangisidir?

Cevap: BEŞİKTAŞ

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'NIN TÜRBESİ NEREDE?

16. yüzyılın ünlü denizci ve kaptan-ı deryası Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi, İstanbul Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camii karşısında yer alan Deniz Müzesi'nin hemen yanındadır. Barbaros Hayreddin Paşa'nın son yıllarında oturduğu yalısının yakınında Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Ancak çevresi günümüze kadar çok değiştiğinden yalı artık yoktur. Deniz Kuvvetleri komutanlığına ait bir yapıdır.

Dışarıdan bakıldığında sekiz köşeli, tek kubbeli 14 penceresi ve renkli camları vardır. Yakın zamanda tadilat görmüştür. Türbe içinde dört tane sanduka vardır. Câfer Paşa, Barbaros Hayreddin Paşa, Cezayirli Hasan Paşa ve Barbaros Hayreddin Paşa'nın eşi Bâlâ Hatun bulunmaktadır.