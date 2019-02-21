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  • 21.02.2019 21:33
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 21:33

Şifreleri ortaya çıktı! Çok sayıda gözaltı...

bağlı ekipleri, düzenledikleri “Piston" operasyonunda çalınan ve motor ve şasi numaraları değiştirilen 9 araç ele geçirdi.

Şifreleri ortaya çıktı! Çok sayıda gözaltı...

bağlı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle yürütülen soruşturma kapsamında "kopyalama/change" yaparak motor ve şasi numaraları değiştirilen değişik marka ve modelde 9 araç ele geçirildi. Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı görevlilerince araçlar üzerinde inceleme yapıldı. Liderliğini Ali A.'nın yaptığı tespit edilen çetenin biri kadın 12 üyesi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

"PİSTON HAZIR MI?"
Gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklanma talebiyle, 2'si ise şartıyla adliyeye sevk edildi. Zanlıların tümü nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısların çalıntı araçları "change" yaptıktan sonra aralarında "Piston hazır mı?" şeklinde şifreledikleri öğrenildi.

Ankara'da geçen yıl haftada ortalama 15 araç çalınırken, bu sayı 5'e geriledi.

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