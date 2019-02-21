Kolesterolde mutluluk var! Uzman doktor uyardı: Kolesterolü düşüren ilaçları içmeyin

Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, ekmeğe ve şekere savaş açtı. Tüm nörolojik hastalıkların, yanlış beslenmeden kaynaklandığını açıkladı. Ekmeğin nörolojik hastalıklara neden olduğunu belirten ünlü tıpçı, epilepsiyi de bu besine bağladı. Şu bilgileri paylaştı:
Yapılan araştırmalar, beslenme ve ruh sağlığı arasındaki bağlantıyı gösteriyor. Buna göre gluten ağırlıklı beslenenlerde psikolojik bozukluklar sık görülüyor. ABD'deki araştırmaya göre bipolar bozukluk, epilepsi ve şizofreni gibi hastalıklar, ekmek yemekten kaynaklanıyor.
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Hasta ediyor da neden üretilmesine izin veriyorsunuz.
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