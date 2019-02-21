Victoria's Secret'ın Hollandalı modeli Doutzen Kroes, formda kalma sırrını açıkladı. 34 yaşındaki model, tam bir spor tutkunu olduğunu ve organik beslendiğini anlattı. Ara öğünlerde ise fındık, ceviz ve kaju yediğini vurguladı.
- Yaşam
- 21.02.2019
- Gazete
Fındık güzeli
- Ortalığı birbirine kattı! Tam o an...
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