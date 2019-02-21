Bugünkü
Takvim

Fındık güzeli

Fındık güzeli
Victoria's Secret'ın Hollandalı modeli Doutzen Kroes, formda kalma sırrını açıkladı. 34 yaşındaki model, tam bir spor tutkunu olduğunu ve organik beslendiğini anlattı. Ara öğünlerde ise fındık, ceviz ve kaju yediğini vurguladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriFındık güzeli
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri