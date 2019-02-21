Fındık güzeli

Victoria's Secret'ın Hollandalı modeli Doutzen Kroes, formda kalma sırrını açıkladı. 34 yaşındaki model, tam bir spor tutkunu olduğunu ve organik beslendiğini anlattı. Ara öğünlerde ise fındık, ceviz ve kaju yediğini vurguladı.