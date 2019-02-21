Şerife bacı’ya büyük vefa

Kurtuluş Savaşı'nda askere cephane taşırken 21 yaşında donarak şehit olan Şerife Bacı, Kastamonu Dernekler Federasyonu (KAS-FED) tarafından Ataşehir Silence İstanbul Hotel'de gerçekleştirilen gecede dualarla anıldı. Gecede konuşan KASFED Genel Başkanı Fatma Kıranoğlu, "Şerife Bacı anamız başta olmak üzere bütün kadın kahramanlarımızı şükranla anıyoruz" dedi.
Mevlüt YÜKSEL
Mevlüt YÜKSEL
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