Bugünkü
Takvim

Şerife bacı’ya büyük vefa

Şerife bacı’ya büyük vefa
Kurtuluş Savaşı'nda askere cephane taşırken 21 yaşında donarak şehit olan Şerife Bacı, Kastamonu Dernekler Federasyonu (KAS-FED) tarafından Ataşehir Silence İstanbul Hotel'de gerçekleştirilen gecede dualarla anıldı. Gecede konuşan KASFED Genel Başkanı Fatma Kıranoğlu, "Şerife Bacı anamız başta olmak üzere bütün kadın kahramanlarımızı şükranla anıyoruz" dedi.

Mevlüt YÜKSEL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriŞerife bacı’ya büyük vefa
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri