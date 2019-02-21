İlk cemre düştü! Şimdi 2019'un diğer cemrelerinin ne zaman düşeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Üç aşamada gerçekleşen cemrelerin ikincisi ve üçüncüsü nereye düşer? İkinci cemre ne zaman düşecek? Baharın gelişini müjdeleyen cemre olayı nedir? İşte 2019 cemre tarihleri...

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

CEMRE NEDİR?

Baharın başlangıcı olarak bilinen cemre, 7 gün arayla üç aşamada gerçekleşir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya ve üçüncüsü toğrağa düşer.

Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır.

Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.