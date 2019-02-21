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  • 21.02.2019 17:15
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 17:15

3 Padişah, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan gören Şükriye Nine'nin tek isteği Başkan Erdoğan'ı görmek

3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören 113 yaşındaki , 'ı görmek istediğini belirterek "Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin, ona 5 vakit dua ediyorum" dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Şükriye Bayram (113), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dünya gözüyle bir kez görmek istediğini söyledi.

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