3 Padişah, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan gören Şükriye Nine'nin tek isteği Başkan Erdoğan'ı görmek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Şükriye Bayram (113), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dünya gözüyle bir kez görmek istediğini söyledi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Şükriye Bayram (113), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dünya gözüyle bir kez görmek istediğini söyledi.
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