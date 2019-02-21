Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hadi'nin resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Süper kahraman filmlerini sever misiniz hadiciler? Bugünkü ipucumuz evrenin mistik koruyucusu Doctor Strange'den geliyor... Peki bu karakteri sinemada hangi oyuncu canlandırmıştır biliyor muyuz?" denildi. İşte 21 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (21 ŞUBAT 2019)

Soru: Doctor Strange karakterini hangi oyuncu canlandırdı?

Cevap: BENEDİCT CUMBERBATCH

BENEDİCT CUMBERBATCH KİMDİR?

Benedict Cumberbatch 19 Temmuz 1976 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Cumberbatch Manchester Üniversitesi'nden mezun oldu ve eğitimine Londra Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisinde devam ederek, Klasik Oyunculukta Yüksek Lisans kazandı.