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  • 21.02.2019 11:05
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 11:05

'de perşembe indirimleri! Sürpriz ürünler... İşte aktüel ürünler kataloğu

21 Şubat aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler satışa çıktı. Perşembe günü indirimlerini merakla bekleyen vatandaşlar bu hafta hangi ürünlerin olacağını araştırıyor. Bizde sizler için katalogdaki ürünlerin listesini derledik. İşte aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

A101'de bu hafta! İşte indirimli ürünler...

A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? Merakla beklenen bu soru yanıt buldu. Türkiye genelinde 8 bin marketi bulunan A101 her hafta müşterilerine çeşit çeşit indirimli ürünler imkanı sunuyor. 21 Şubat tarihli kataloğunda teknolojiden beyaz eşyaya, züccaciyeden hırdavat ürünlerine, gıdadan temizlik ürünlerine birçok ürün yer alıyor. İşte A101 21 Şubat 2019 aktüel ürünler kataloğu...

A101 21 ŞUBAT 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Ücretsiz montaj imkanı ile satışa sunulan, smart özellikli, Vestel servis güvencesi altında 3 yıl garantili olan, dahili uydu alıcılı Toshiba 43L2863Dat FullHD Smart Led TV 2099 TL. Samsung Türkiye güvencesinde 2 yıl ganratili, 16GB dahili hafızalı, 8MP arka kameralı, Android işletim sistemli Samsung Galaxy J4 Core Cep Telefonu 899 TL. Sandisk 32GB Micro SD Hafıza Kartı 29,95 TL. GoSmart Taşınabilir Mobil Şarj Cihazı Powerbank 39,95 TL. Piranha Spor Bluetooth Kulaklık 39,95 TL. Ön yıkama, led gösterge, 9kg yıkama kapasitesi gibi özellikleri ile dikkat çeken 2 yıl garantili Seg SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1299 TL.

21 ŞUBAT KATALOĞUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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