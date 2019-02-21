Yoğurtla gülümseyin

Türk mutfağının vazgeçilmez besinlerinden yoğurt, hem ağızları tatlandırıyor hem de şifa saçıyor. Her bir kaşığında binlerce fayda olan bu lezzet, hastalıklardan koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
Bağırsakları güçlendirir.
Kolesterolü düşürür.
Kan şekerini dengeler.
Kalp hastalıklarına karşı korur.
Kanserli hücreleri küçültür.
Kemikleri güçlendirir.
Diş çürüklerini önler.
Bağırsakları güçlendirir.
Kolesterolü düşürür.
Kan şekerini dengeler.
Kalp hastalıklarına karşı korur.
Kanserli hücreleri küçültür.
Kemikleri güçlendirir.
Diş çürüklerini önler.
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