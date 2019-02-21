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Yoğurtla gülümseyin

Yoğurtla gülümseyin
Türk mutfağının vazgeçilmez besinlerinden yoğurt, hem ağızları tatlandırıyor hem de şifa saçıyor. Her bir kaşığında binlerce fayda olan bu lezzet, hastalıklardan koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

güçlendirir.
Kolesterolü düşürür.
şekerini dengeler.
Kalp hastalıklarına karşı korur.
Kanserli hücreleri küçültür.
Kemikleri güçlendirir.
çürüklerini önler.

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