Eleq ipucu sorusu yayınlandı. Türk Telekom'un her gün saat 20.00'de gerçekleştirdiği canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Merhaba sevgili eleqseverler. Edebiyat bilginize güveniyor musunuz? Hiciv şiirlerini "Siham-ı Kaza" eserinde toplayan divan şairi kimdir, biliyor musunuz?" denildi. İşte 21 Şubat Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (31 ŞUBAT 2019)

Soru: Hiciv şiirlerini "Siham-ı Kaza" eserinde toplayan divan şairi kimdir?

Cevap: NEF'İ

Asıl adı Ömer olan Nef'i 1572 yılında Erzurum'un şimdiki adıyla Pasinler olan Hasankale ilçesinde dünyaya geldi. Bundan dolayı devrin kaynakları Nef'i'den Erzenü'r-Rumî diye söz ederler.

Babası ülkesinin efradından Sipahi Mehmed Bey diye anılan bir kişidir. Daha küçük yaşlardan itibaren güçlü bir eğitim gördü. Öğrenimini Hasankale'de başlamış, sonra Erzurum'a gelerek devam ettirmiştir.

Burada Türk edebiyatının ünlü eserlerini okudu, Arapça ve Farsça öğrendi. Nef'i Erzurum'da öğrenimini sürdürürken genç yaşında şiir yazmaya da başlamıştır. İlk mahlası Zarrî "zararlı"dır. 1585 Erzurum defterdarı olan Gelibolulu Müverrih Ali, şiirlerini görmüş, beğenmiş ve bu genç şaire Nef'i "nafi, yararlı" mahlasını vermiştir.