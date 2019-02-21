Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Bugün 19.30'da Gamer bölümüyle ekranlara gelecek olan Hadi tarafından yapılan açıklamada,"Hadi gamer bu akşam Vestel'in katkılarıyla 19.30'da! Ödül Vestel'den 10.000 TL. İpucumuz da tabii ki efsanevi bir video oyunundan geliyor... Birçok oyun platformu için versiyonlarını piyasaya süren Grand Theft Auto:Vice City'i hatırlamayanımız var mı? Peki oyunun baş karakteri hakkında neler biliyoruz?" denildi. İşte 21 Şubat Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (21 ŞUBAT 19.30)

Soru: GTA Vice City oyununun baş karakteri kimdir?

Cevap: TOMMY VERCETTİ

GTA VİCE CİTY KONUSU

Sonny Forelli, Liberty City'deki üç büyük mafya ailesinden biridir. Tommy Vercetti ile Sonny beraber büyümüşler ve çok iyi arkadaş olmuşlardır. Sonny organizasyonda Tommy'e üst düzey bir mevki sağlamış ve Tommy'de aileye çok sadık kalmıştır.

Sonny, 1971 yılında Liberty City'de Tommy Vercetti'yi Harwood'da bir adamı öldürmesi için görevlendirir. Ancak bu adamın kendisine yapılacak saldırıdan haberi vardır. Tuzağa düşen Tommy 1 adam öldürecekken 11 adam öldürür ve 15 yıl hapse mahkum edilir. Bu olay sonucunda kendisine Harwood Canisi lakabı takılmıştır. Bu olaydan sonra Tommy, Sonny'nin kendisine ihanet ettiği ve onu tuzağa düşürdüğü konusunda kuşku duymaya başlar.

Tommy'nin hapiste olduğu dönemde Sonny, rakip ailelerin üst düzey üyelerinin çoğunu öldürtmüş ve ailesinin gücüne güç katmıştır. Sonny'nin zamanla uyuşturucu işine girme isteği artmıştır.

Sonny Forelli o günlerde ticaretin çok iyi olduğu Vice City'de uyuşturucu ticareti ile ilgileniyordur. Diğer ailelerden daha çabuk davranarak Vice City'deki uyuşturucu işinden en büyük payı almak istemektedir. Bu amacına ulaşmak için hapishaneden yeni çıkan Tommy ile işbirliği yapmak istemektedir. Tommy'nin yaptığı katliam Liberty City'de hâlâ unutulmamıştır. Tommy'nin Liberty sokaklarında görülmesi ticareti kötü etkileyecektir. Bu yüzden Sonny, Tommy'yi Vice City'ye gönderir.

Tommy, Sonny için çalışmaya başlar. Bir uyuşturucu alışverişi sırasında kimliği belirsiz kişilerce baskın yapılır. Tommy oradan kurtulan üç kişiden biri olur fakat Sonny'nin milyonlarca dolar parasını ve uyuşturucusunu kaybetmiştir.

Sonny, Tommy'ye parayı ve malı getirmesi için fırsat verir. Tommy, uyuşturucu bağımlısı avukat Ken Rosenberg'in, kardeşini yeni kaybetmiş uyuşturucu satıcısı Lance Vance'in yardımları ile organizasyonunu zamanla güçlendirir. İlerleyen zamanlarda Tommy, Vice City'de sözü geçen bir adam haline gelir. Sonny aradan zaman geçmesine rağmen parasını hala alamamıştır ve sürekli telefon açarak baskı kurmaya çalışır. Tommy yavaş yavaş işleri yoluna koyunca Sonny, Tommy'nin işlerinden pay almak ister. Sonny, adamlarını tahsilat için Vice City'ye gönderir ama Tommy hepsini öldürür. Bunun üzerine Sonny, Tommy'nin partneri Lance'e yaklaşır ve ikisi anlaşmaya varırlar.

Sonny, Vice City'e gelerek Tommy'ye ziyarette bulunur. Tommy sahte paralar ile Sonny'e olan borcunu ödemeyi planlanmaktadır. Tommy, Sonny ve adamlarını malikanesinin kapısında karşılar. Aralarında geçen kısa konuşmadan sonra Tommy, Sonny'ye sahte para vermeye kalkışır. Bunu bilen Lance, Sonny'yi uyarır ve Tommy işte o zaman kendisini tuzağa düşüren kişinin Sonny olduğuna emin olur. Sonny kendisini aldatmaya çalıştığı için Tommy'nin konağına adamları ile saldırır. Konakta büyük bir çatışma çıkar. Tommy, hem Lance'i hem de Sonny'i öldürür. Bu olayda birçok üyesini kaybeden Forelli ailesi çöküş dönemine girer. Bu da Sindacco ailesi gibi mafya aileleri için olumlu bir gelişme olmuştur.

Vercetti, Vice City'deki en güçlü ve en zengin suç lideri oldu. Lance Vance ve Sonny Forelli öldürüldü. Forelli mafyası çöküş dönemine girdi. Tommy'nin daha sonra akıbeti ne oldu veya saltanatı ne kadar sürdü tartışılır.