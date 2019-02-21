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Beraat istiyoruz

Adana’da küçük Berat’ın elinden düşen odun parçası bir otomobile zarar verdi. Araç sahibinin şikayeti üzerine 5 yaşındaki çocuğa haciz geldi.

Beraat istiyoruz
ADANA'DA Berat Meral (5), 2 yıl önce 2. kattaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı esnada elinden düşürdüğü odun bir otomobile zarar verdi. Araç sahibi, tutanak tutturup sigorta şirketine yolladı. Sigorta şirketi de mahkemeye başvurdu. Berat Meral ve babası Aydın Meral (26) bin 991 liralık hasarı ödemeleri için icraya verildi. Anne Merve Meral (25), "5 yaşındaki çocuğa haciz gelir mi?" diyerek tepki gösterdi.

ZİYA RAMOĞLU

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