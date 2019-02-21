Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 21.02.2019 21:37
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 21:40

'nde ilginç olay! Patlama riski olan 200 kiloluk top mermisi bulundu

'nin Gölcük ilçesinde vatandaşların bulduğu 200 kiloluk patlamamış top mermisi bomba imha ekiplerini alarma geçirdi. Top mermisi imha edilmek üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede, merminin 'nde bir iş yeri önünden tespit edilemeyen şahıslar tarafından alınarak sokak arasına atıldığı belirlendi. Tespitin ardından iş yeri sahibi gözaltına alındı. İş yeri sahibi, ifadesinde mermiyi yaklaşık 40 yıl önce 'nde bir tarlada bularak iş yerinin önüne getirdiğini söyledi.

Vatandaşlar buldu! Patlama riski var...

Edinilen bilgiye göre, Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında Gölcük Emniyet Müdürlüğü binasının arkasındaki 4142. Sokak'ta yol kenarında top mermisi gören vatandaşlar durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 75-80 cm boyundaki merminin etrafında güvenlik önlemi aldı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha ekiplerince yapılan incelemede yaklaşık 50 yıllık olduğu tahmin edilen 200 kiloluk merminin patlama riski olduğu belirlendi.

İncelemenin ardından çekiciye yüklenen top mermisi, imha edilmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

40 YIL ÖNCE TARLADA BULDUĞU MERMİYİ İŞ YERİNE TAŞIMIŞ
Olayın ardından başlatılan incelemede, merminin 'nde bir iş yeri önünden tespit edilemeyen şahıslar tarafından alınarak sokak arasına atıldığı belirlendi. Tespitin ardından iş yeri sahibi gözaltına alındı. İş yeri sahibi, ifadesinde mermiyi yaklaşık 40 yıl önce 'nde bir tarlada bularak iş yerinin önüne getirdiğini söyledi. İş yeri sahibi, hakkında mühimmat bulundurmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriKocaeli'nde ilginç olay! Patlama riski olan 200 kiloluk top mermisi bulundu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar