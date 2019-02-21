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  • Son Güncelleme: 21.02.2019 09:30

yorumları – 21 Şubat 2019 Perşembe

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 21 Şubat Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Yaşam tarzınızda değişiklik yapmanız gerekmese de başkalarına karşı anlayışlı olmanız gerekmektedir. Kendinizi enerjik hissedebileceğiniz bir gün. Çevrenizdeki olaylara isteseniz de kayıtsız kalamayacaksınız. Sosyal yaşamınızla ilgili yeni başlangıçlar yapmak için daha fazla beklememelisiniz. Bugün isteklerinizde yoğunluk artışı gözlenecek. Haraketli bir gün. Önceliklerinle ilgili problem yaşayabilirsin. Herkesin kendini düşünerek hareket etmesi canını sıkıyor.

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