KOÇ:

Yaşam tarzınızda değişiklik yapmanız gerekmese de başkalarına karşı anlayışlı olmanız gerekmektedir. Kendinizi enerjik hissedebileceğiniz bir gün. Çevrenizdeki olaylara isteseniz de kayıtsız kalamayacaksınız. Sosyal yaşamınızla ilgili yeni başlangıçlar yapmak için daha fazla beklememelisiniz. Bugün isteklerinizde yoğunluk artışı gözlenecek. Haraketli bir gün. Önceliklerinle ilgili problem yaşayabilirsin. Herkesin kendini düşünerek hareket etmesi canını sıkıyor.