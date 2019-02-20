İşkence gören hayvanlar, insanlıktan utandırdı. Vicdansızlara tepki yağdı. Hayvansever Sibel Çakır ise hayatını mağdur hayvanlara adadı. Türkiye'nin ilk çiftlik hayvanları barınağı olan İzmir Çiftlik Hayvanları Koruma Alanı'nı (İzmir Angels Farm Sanctuary) açtı.
- Yaşam
- 20.02.2019
- Gazete
Sibel Çakır, hayatını ‘sevimli dostlara’ adadı
İzmir’de yaşayan Sibel Çakır, hayatını ‘sevimli dostlara’ adadı. Gözleri oyulan, tecavüze uğrayan ve ölüme terk edilen hayvanlar için çalıştı. Türkiye’nin ilk ‘kurtarılmış’ çiftlik hayvanları barınağını açtı. Burada 700’e yakın ‘mağdur’, huzurlu bir hayata başladı. Tüm dünya, örnek kadını alkışladı...
İşkence gören hayvanlar, insanlıktan utandırdı. Vicdansızlara tepki yağdı. Hayvansever Sibel Çakır ise hayatını mağdur hayvanlara adadı. Türkiye'nin ilk çiftlik hayvanları barınağı olan İzmir Çiftlik Hayvanları Koruma Alanı'nı (İzmir Angels Farm Sanctuary) açtı.
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