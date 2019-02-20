Şans Topu'nun 923. çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta Şans Topu'nda 5+1 bilen kimse çıkmamıştı. 20 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Her hafta çarşamba günleri çekilen Şans Topu'nda kazanan şanslı numaralar belli oldu. İşte bu haftanın kazanan şanslı numaraları...

20 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI

20 Şubat Şans Topu sonucu: 8 - 10 - 13 - 14 - 18 ve +3

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, talihlilerin kupon doldurarak katıldığı bir oyundur. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişin kuponu, iki sayı kümesinden meydana gelir. Birinci sayı kümesi 1'den 34'e kadar, ikinci sayı kümesi de 1'den 14'e kadar olan sayıları içerir. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için ücret verilir. Katılımcılar, kupondaki çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyerek oynanan sayıların birden fazla çekiliş için geçerli olmasını sağlayabilirler. Oynanan kuponun iptali için de ''İptal'' kutucuğunun işaretlenmesi gerekir.